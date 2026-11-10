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Politică

Doi români au renunțat la un restaurant de succes în Spania ca să transforme ceara, la 120°C, în faguri, în Prahova. Acum, clienți din toată țara vin la ei

a Scris de ana tet
Doi români au renunțat la un restaurant de succes în Spania ca să transforme ceara, la 120°C, în faguri, în Prahova. Acum, clienți din toată țara vin la ei
Aosom
Au plecat în Spania pentru trei luni și s-au întors după nouă ani, deși aveau un restaurant care mergea bine și o viață stabilă. Ioana și Nicolae Toma, doi soți din Prahova, au renunțat la tot după o întrebare neașteptată a fiului lor cel mic. Întorși în România, au pus pe picioare o afacere neobișnuită, pentru care apicultorii străbat acum sute de kilometri, din toate colțurile țării.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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