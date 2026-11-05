Doi tineri din comuna Berchișești au fost reținuți pentru 24 de ore, în urma unui scandal izbucnit pe un drum public din satul Corlata, în seara zilei de 24 octombrie. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, în jurul orei 19:20, de o femeie din Gura Humorului, care a anunțat că în satul Corlata […] The post Doi tineri au fost reținuți după un scandal pe un drum public din satul Corlata, comuna Berchișești first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗