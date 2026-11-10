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Politică

Doi turiști italieni, impresionați de un oraș din România pe care l-au ales să sărbătorească 55 de ani de căsătorie. O „bijuterie secretă”

d Scris de daniel groza
Doi turiști italieni, impresionați de un oraș din România pe care l-au ales să sărbătorească 55 de ani de căsătorie. O „bijuterie secretă”
Aosom
Doi turiști italieni au ales Iașiul pentru a sărbători 55 de ani de căsnicie și au petrecut trei zile explorând orașul. Impresionați de palate, mănăstiri, parcuri și oferta culturală, aceștia au descoperit o destinație mai puțin cunoscută de turiștii străini, cu numeroase atracții și prețuri accesibile.

Sursa: Ziare

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