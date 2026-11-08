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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Doliu național în Polonia după tragedia din Cracovia! Reacția premierului Donald Tusk

d Scris de daniel mihai dragomir
Doliu național în Polonia după tragedia din Cracovia! Reacția premierului Donald Tusk
Aosom
Premierul Donald Tusk a declarat două zile de doliu național în Polonia după atacul de la Cracovia, pe care l-a calificat drept un act de terorism.

Sursa: Stiri Pe Surse

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