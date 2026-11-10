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Politică

Dominic Fritz a izbucnit la adresa lui Nicușor Dan, după ce jurnalistul Vanghele a fost apostrofat la Cotroceni: „Libertatea presei nu este o favoare miloasă”

l Scris de liana ganea
Dominic Fritz a izbucnit la adresa lui Nicușor Dan, după ce jurnalistul Vanghele a fost apostrofat la Cotroceni: „Libertatea presei nu este o favoare miloasă”
Aosom
Președintele USR, Dominic Fritz, îl critică pe președintele Nicușor Dan după conferința de presă maraton susținută marți, la finalul căreia jurnalistului Ovidiu Vanghele i s-a interzis să mai adreseze întrebări pe durata întregului mandat al actualului șef al statului

Sursa: Stiri Pe Surse

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