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Politică

Dominic Fritz nu renunță la Primăria Timișoarei. A atacat ordinul de decădere din funcție și cere judecătorilor aplicarea legii care îi dezincriminează fapta

a Scris de adrian zia
Dominic Fritz nu renunță la Primăria Timișoarei. A atacat ordinul de decădere din funcție și cere judecătorilor aplicarea legii care îi dezincriminează fapta
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Dominic Fritz a declanșat o ofensivă juridică la Tribunalul Timiș pentru a-și recupera mandatul de primar al Timișoarei, atacând în contencios administrativ ordinul prefectului prin care a fost oficializată decăderea sa din funcție. În cadrul procesului penal-administrativ, edilul a solicitat magistraților aplicarea integrală a noii legi a integrității, invocând o clauză specială care îi dezincriminează fapta.

Sursa: Ziare

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