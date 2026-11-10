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Politică

Dominic Fritz (USR) și Mișcarea SENS critică decizia președintelui de a interzice accesul unui jurnalist la conferințe de presă

b Scris de bogdan enache
Dominic Fritz (USR) și Mișcarea SENS critică decizia președintelui de a interzice accesul unui jurnalist la conferințe de presă
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, marţi seara, că libertatea presei nu este o favoare oferită unor jurnalişti, ci baza democraţiei, ca reacție la decizia președintelui Nicușor Dan de a interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă viitoare de la Palatul Cotroceni.

Sursa: Digi24

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