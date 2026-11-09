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Politică

Donald Trump a spus care este cel mai mare obstacol în calea păcii din Ucraina: „Un mare dispreț”

m Scris de maria zărnescu
Donald Trump a spus care este cel mai mare obstacol în calea păcii din Ucraina: „Un mare dispreț”
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Președintele american a mai precizat, în interviul acordat pentru „60 Minutes” că negocierile de pace dintre SUA, Rusia și Ucraina, programate pe 10-11 noiembrie la Abu Dhabi, ar putea încheia conflictul. Declarațiile liderului american vin la scurt timp după ce Partidul Republican a suferit o înfrângere semnificativă la alegerile intermediare din Statele Unite, conform The Kyiv Independent.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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