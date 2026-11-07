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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Donald Trump: „Alegerile noastre sunt atât de fraudate încât nici nu vă puteţi imagina” (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Donald Trump: „Alegerile noastre sunt atât de fraudate încât nici nu vă puteţi imagina” (Ecopolitic)
Aosom
După ce a recunoscut rezultatul, Donald Trump s-a plâns joi că alegerile din SUA au fost (…)

Sursa: Ziar.com

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