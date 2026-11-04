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Politică

Donald Trump amenință că va deveni „Domnul Veto”: Cum poate președintele să oprească legile democraților

a Scris de alexandra pricop
Donald Trump amenință că va deveni „Domnul Veto”: Cum poate președintele să oprească legile democraților
Aosom
Donald Trump amenință că va deveni „Domnul Veto” pentru a bloca inițiativele legislative ale noii majorități parlamentare.

Sursa: Stiri Pe Surse

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