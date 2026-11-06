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Politică

Donald Trump, anunț misterios de la Casa Albă: "Va fi un mare acord şi va viza mai mult decât Ucraina”

g Scris de george traicu
Donald Trump, anunț misterios de la Casa Albă: "Va fi un mare acord şi va viza mai mult decât Ucraina”
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a prezis joi, în termeni misterioşi, un viitor "mare acord" cu Rusia privind Ucraina şi a adăugat că acordul respectiv "ar putea să înglobeze întreaga Europă".

Sursa: Stiri Pe Surse

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