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Politică

Donald Trump anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat. Ce spun iranienii

p Scris de petru mazilu
Donald Trump anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat. Ce spun iranienii
Aosom
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că războiul cu Iranul este „practic încheiat”. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă de la Casa Albă organizată în urma unor discuții cu premierul Qatarului. Totuși, iranienii au catalogat afirmațiile drept „știri false”.

Sursa: Mediafax Ro

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