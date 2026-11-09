Donald Trump anunță că războiul cu Iranul s-a încheiat. Ce spun iranienii

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că războiul cu Iranul este „practic încheiat”. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă de la Casa Albă organizată în urma unor discuții cu premierul Qatarului. Totuși, iranienii au catalogat afirmațiile drept „știri false”.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗