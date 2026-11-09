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Politică

Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Xi Jinping și Vladimir Putin în China

l Scris de loredana iriciuc
Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Xi Jinping și Vladimir Putin în China
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Donald Trump anunță o posibilă întâlnire cu Xi Jinping și Vladimir Putin în China. Pe masă se află oprirea războiului din Orient și dosarul Ucraina.

Sursa: Dcnews

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