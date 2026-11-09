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Politică

Donald Trump are o nouă explicație pentru înfrângerea republicanilor în alegeri: „antipatia puternică” a americanilor față de Israel

ș Scris de ștefan borcea
Donald Trump are o nouă explicație pentru înfrângerea republicanilor în alegeri: „antipatia puternică” a americanilor față de Israel
Aosom
Președintele american Donald Trump susține că înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului a fost cauzată, printre altele, de „antipatia puternică” a americanilor față de Israel, țară cu care administrația sa are o relație apropiată.

Sursa: Adevarul

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