 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Donald Trump cere ca un candidat independent la Senat în Alaska să-i dea voturile republicanului, pentru că poartă același nume

i Scris de ionela stănilă
Donald Trump cere ca un candidat independent la Senat în Alaska să-i dea voturile republicanului, pentru că poartă același nume
Aosom
Donald Trump intervine în numărătoarea voturilor din Alaska și cere ca sufragiile obținute de profesorul pensionar Dan Sullivan să fie transferate senatorului republican cu același nume.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech