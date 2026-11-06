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Politică

Donald Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea burselor americane după alegerile intermediare

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Donald Trump dă vina pe democrați pentru prăbușirea burselor americane după alegerile intermediare
Aosom
Președintele american Donald Trump a acuzat Partidul Democrat că este responsabil pentru prăbușirea burselor de pe Wall Street, înregistrată joi, după victoria democraților la alegerile intermediare din Statele Unite.

Sursa: Mediafax Ro

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