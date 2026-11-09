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Politică

Donald Trump, declarații despre politica de imigrație, după înfrângerea din alegeri: Am fost prea duri

R Scris de Radu Mocanu
Donald Trump, declarații despre politica de imigrație, după înfrângerea din alegeri: Am fost prea duri
Aosom
Donald Trump a subliniat c agresivitatea deportrilor a reprezentat un factor direct în înfrângerea electoral a republicanilor din cursul sptmânii trecute. Acesta a transmis c operaiunile au afectat p… [+2192 chars]

Sursa: mediafax.ro

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