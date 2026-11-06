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Politică

Donald Trump desemnează Biroul Oval monument național. Președintele american a adăugat numeroase ornamente aurii în decorul încăperii

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Donald Trump desemnează Biroul Oval monument național. Președintele american a adăugat numeroase ornamente aurii în decorul încăperii
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Președintele american Donald Trump a semnat o proclamație prin care Biroul Oval, încăperea alăturată și sala de ședințe a Cabinetului au fost desemnate monument național, în baza Legii antichităților din SUA. Decizia, anunțată joi, urmărește conservarea și protejarea acestor spații istorice din Casa Albă.

Sursa: Mediafax Ro

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