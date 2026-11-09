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Politică

Donald Trump dezvăluie motivul real pentru care republicanii au pierdut alegerile: „Există o antipatie puternică, incredibilă” (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Donald Trump dezvăluie motivul real pentru care republicanii au pierdut alegerile: „Există o antipatie puternică, incredibilă” (B1tv)
Aosom
Donald Trump vine cu noi explicații după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea (…)

Sursa: Ziar.com

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