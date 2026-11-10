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Politică

Donald Trump, furios după ce un congresman republican a cerut destituirea lui Pete Hegseth și punerea lui sub acuzare. "Un ratat fără scrupule"

d Scris de daniel groza
Donald Trump, furios după ce un congresman republican a cerut destituirea lui Pete Hegseth și punerea lui sub acuzare. "Un ratat fără scrupule"
Aosom
Donald Trump își reafirmă sprijinul pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth, în fața demersului de destituire inițiat de congresmanul republican Thomas Massie. Presa americană relatează că procedura vizează opt capete de acuzare.

Sursa: Ziare

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