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Politică

Donald Trump înmoaie tonul cu privire la imigranți. Recunoaşte că politica sa privind deportările a fost „prea dură"

ș Scris de ștefan borcea
Donald Trump înmoaie tonul cu privire la imigranți. Recunoaşte că politica sa privind deportările a fost „prea dură"
Aosom
Preşedintele american Donald Trump a recunoscut că politica sa privind deportările a fost „prea dură” şi s-a oferit să încheie un acord privind imigraţia cu democraţii, ca o concesie în urma înfrângerii dezastruoase suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Sursa: Adevarul

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