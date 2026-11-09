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Politică

Donald Trump își pune cenușă în cap după pierderea alegerilor: Am fost prea duri

g Scris de george traicu
Donald Trump își pune cenușă în cap după pierderea alegerilor: Am fost prea duri
Aosom
Donald Trump a declarat că a implementat o politică prea „dură” în domeniul imigrației, fapt ce a contribuit la înfrângere dură suferită în alegerile de la jumătatea mandatului

Sursa: Stiri Pe Surse

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