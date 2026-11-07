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Politică

Donald Trump o înlocuiește pe Susie Wiles cu Stephen Miller. Numirea provoacă revoltă inclusiv în Partidul Republican

p Scris de pro tv
Donald Trump o înlocuiește pe Susie Wiles cu Stephen Miller. Numirea provoacă revoltă inclusiv în Partidul Republican
Aosom
După înfrângerea zdrobitoare suferită de republicani în alegerile legislative de la jumătatea mandatului, la Casa Albă se schimbă strategiile. Se face curățenie și se plătesc polițe.

Sursa: Stirile Pro.tv

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