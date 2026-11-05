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Politică

Donald Trump, reacție după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Ce a spus despre războiul din Iran și criticile lui JD Vance

d Scris de daniel mihai dragomir
Donald Trump, reacție după înfrângerea republicanilor în alegerile din SUA. Ce a spus despre războiul din Iran și criticile lui JD Vance
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Donald Trump recunoaște că războiul din Iran a contribuit la înfrângerea republicanilor. JD Vance îl critică, iar democrații preiau controlul Congresului SUA.

Sursa: Stiri Pe Surse

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