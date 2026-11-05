Președintele american Donald Trump a avut prima apariție publică după alegerile de la jumătatea mandatului. Trump a evitat discuțiile despre eșecul republicanilor și s-a concentrat pe prezentarea șantierului noii Săli de Bal de la Casa Albă. Acesta a descris dotările de securitate ale clădirii. The post Donald Trump, refugiat în sala de bal, în prima apariție după înfrângerea usturătoare din alegeri. „Imaginaţi-vă lustre peste tot” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗