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Politică

Donald Trump sare în apărarea șefului Pentagonului: Un ratat încearcă să-l dea jos pe Pete Hegseth

r Scris de radu mocanu
Donald Trump sare în apărarea șefului Pentagonului: Un ratat încearcă să-l dea jos pe Pete Hegseth
Aosom
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a intervenit pentru a-l apăra pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, după ce Congresul a început procedura de suspendare. Trump l-a felicitat pe Hegseth pentru companiile din Venezuela și Iran, numindu-l „unul dintre cei mai populari oficiali militari”.

Sursa: Mediafax Ro

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