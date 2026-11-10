Donald Trump sare în apărarea șefului Pentagonului: Un ratat încearcă să-l dea jos pe Pete Hegseth

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a intervenit pentru a-l apăra pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, după ce Congresul a început procedura de suspendare. Trump l-a felicitat pe Hegseth pentru companiile din Venezuela și Iran, numindu-l „unul dintre cei mai populari oficiali militari”.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗