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Politică

Donald Trump spune că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este aproape, după o întâlnire cu emisarul lui Putin

p Scris de petre apostol
Donald Trump spune că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este aproape, după o întâlnire cu emisarul lui Putin
Aosom
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că a avut o întâlnire privată cu Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, și că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi încheiat în curând.

Sursa: Mediafax Ro

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