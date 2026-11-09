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Politică

Donald Trump vrea să reacționeze la anchetele anunțate de democrați

m Scris de mihai cistelican
Donald Trump vrea să reacționeze la anchetele anunțate de democrați
Aosom
Preşedintele american Donald Trump promite o revenire în forţă pe scena politică americană împotriva voinţei afişate a democraţilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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