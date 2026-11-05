Donald Trump vrea să stabilească cine e câștigătorul alegerilor în Alaska. „Nu există altă soluție echitabilă”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi, într-o postare de pe Truth Social, că voturile din Alaska pentru candidatul opoziției, Dan Sullivan, ar trebui atribuite senatorului republican în funcție, pe care îl cheamă tot Dan Sullivan. În Alaska, unde rezultatul votului nu este în cunoscut, cursa electorală a fost dominată de un scandal atribuit candidatei democrate, Mary Peltola, care este acuzată că a făcut demersuri pentru înscrierea în alegeri a unui candidat cu același nume ca al candidatului republican, pentru a-i diminua numărul de voturi.

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