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Politică

Dorința lui Alexandru Ciucu în privința timpului petrecut cu fetele lui, după divorțul de Alina Sorescu. „Nu vreau să intru în polemici”

l Scris de livia lixandru
Dorința lui Alexandru Ciucu în privința timpului petrecut cu fetele lui, după divorțul de Alina Sorescu. „Nu vreau să intru în polemici”
Aosom
După finalizarea procesului de divorț dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu la începutul anului 2025, instanța a stabilit ca fetițele cuplului, Carolina și Raisa, să aibă domiciliul la mamă, custodia fiind exercitată în comun. Tatăl fetelor și-a dori să petreacă mai mult timp cu acestea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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