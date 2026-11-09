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Politică

Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare, cere demisia directoarei adjuncte a unei școli

c Scris de claudia calotă
Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare, cere demisia directoarei adjuncte a unei școli
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Doru Dăncuș, primarul din Baia Mare, cere demisia directoarei adjuncte a Școlii 'Lucian Blaga', pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incinta unității de învățământ.

Sursa: Dcnews

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