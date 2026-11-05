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Politică

Dosare cu traume din istoria Ungariei

r Scris de rfi românia
Dosare cu traume din istoria Ungariei
Aosom
Cine au fost informatorii din perioada regimului comunist? Despre cine au dat informații? Aceste întrebări nu au găsit răspuns timp de 36 de ani în Ungaria. Pe 4 noiembrie zeci de mii de documente au fost făcute publice și a fost doar primul pas pe un drum lung, care se va încheia anul viitor.

Sursa: Rfi

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