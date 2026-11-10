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Politică

Dosarul Bogos la Înalta Curte. Mihai Barbu respinge acuzațiile

r Scris de realitatea.net
Dosarul Bogos la Înalta Curte. Mihai Barbu respinge acuzațiile
Aosom
Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amânat termenul în cazul contestării măsurii preventive pentru Mihai Barbu, fostul trezorier al PNL. Acesta a fost audiat azi și este acuzat că și-ar fi folosit autoritatea pentru a intermedia întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan în schimbul unei sume mari de bani. El susține însă că este nevinovat.

Sursa: Realitatea

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