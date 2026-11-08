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Politică

Două grupări de hackeri au intrat în datele Statisticii ruse. Apoi s-au uitat câți oameni au murit în războiul din Ucraina

g Scris de george sîrbu
Două grupări de hackeri au intrat în datele Statisticii ruse. Apoi s-au uitat câți oameni au murit în războiul din Ucraina
Aosom
Grupurile de hackeri „Belarusian Cyberpartisans” și „Silent Crow”, care și-au asumat atacul cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), au anunțat că au calculat cam câți ruși au murit în războiul declanșat în Ucraina de Vladimir Putin, potrivit Kyiv Independent. Potrivit certificatelor de deces la care au avut astfel acces, ele au estimat, …

Sursa: Hotnews

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