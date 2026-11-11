 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova

r Scris de roxana popa, redactor
Două rachete de croazieră au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova
Aosom
Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns miercuri dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech