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Politică

Două rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul Ministerului Apărării de la Chișinău

d Scris de dana bărăgan
Două rachete de croazieră rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Anunțul Ministerului Apărării de la Chișinău
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Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns miercuri dimineață, 11 noiembrie, în spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Rachetele au traversat teritoriul Republicii Moldova dinspre regiunea Odesa și au părăsit ulterior spațiul aerian național, potrivit unei informări transmise de Ministerul Apărării de la Chișinău.

Sursa: Realitatea

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