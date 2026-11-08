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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Două ținte aeriene detectate în apropierea Insulei Șerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

a Scris de aura trif
Două ținte aeriene detectate în apropierea Insulei Șerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea
Aosom
Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Sursa: Stirile Pro.tv

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