Două ținte aeriene detectate în apropierea Insulei Șerpilor. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea

Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

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