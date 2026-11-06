Drapelul României, folosit de angajații unei primării din Suceava la cărat gunoi. Întreaga poveste din spatele scandalului, dezvăluită de localnicul care a găsit steagul rupt. Primarul comunei a reacționat după ce imaginea s-a viralizat pe rețelele de socializare

O imagine absolut revoltătoare a devenit virală pe rețelele de socializare. Patru persoane responsabile de curățenie la sediul Primăriei din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost surprinse în timp ce cărau gunoiul din curtea instituției cu ajutorul unui drapel în culorile României. La scurt timp după ce postarea care semnala scandalosul incident a apărut pe […]

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