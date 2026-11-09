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Politică

Drapelul României, folosit la cărat frunze. Patru persoane, amendate cu câte 10.000 de lei.

v Scris de valentina prelipcean(
Drapelul României, folosit la cărat frunze. Patru persoane, amendate cu câte 10.000 de lei.
Aosom
Două femei și doi bărbați din comuna Bosanci, județul Suceava, au fost amendați cu câte 10.000 de lei după ce au folosit drapelul României pentru a transporta resturi vegetale.

Sursa: Monitorul Cluj

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