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Politică

Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului

e Scris de e-politic ro
Drapelul României, folosit la cărat gunoi în curtea unei primării conduse de AUR. Imaginea care a stârnit revoltă și explicațiile primarului
Aosom
Un incident petrecut in curtea Primariei Bosanci, din județul Suceava, a provocat numeroase reacții de indignare pe internet, dupa ce patru persoane a

Sursa: Ziuanews.ro

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