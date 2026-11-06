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Politică

Drapelul României, folosit pe post de sac de gunoi în curtea unei primării din Suceava. Reacția primarului AUR

ș Scris de știrile pro tv
Drapelul României, folosit pe post de sac de gunoi în curtea unei primării din Suceava. Reacția primarului AUR
Aosom
Patru persoane au fost surprinse în timp ce foloseau un drapel pentru a căra gunoi din curtea Primăriei Bosanci, judeţul Suceava, fotografia distribuită în mediul online stârnind un val de reacţii negative. Primarul Neculai Miron a transmis scuze.

Sursa: Stirile Pro.tv

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