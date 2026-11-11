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Politică

Drona care a survolat Iașul, un mister învăluit în secrete militare!

d Scris de daniel baciu
Drona care a survolat Iașul, un mister învăluit în secrete militare!
Aosom
* România nu a reușit să doboare decât patru drone înregistrate în incidentele din perioada 2022 - octombrie 2026!

Sursa: Ziarul Evenimentul

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