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Politică

Dronă detectată în apropiere de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

s Scris de sergiu tămaș(
Dronă detectată în apropiere de Sulina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.
Aosom
A fost detectată o dronă la 25 de kilometri est de localitatea Sulina, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Sursa: Monitorul Cluj

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