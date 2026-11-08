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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole, mobilizate. Ro-Alert pentru în jud. Tulcea

ș Scris de ștefana radu
Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole, mobilizate. Ro-Alert pentru în jud. Tulcea
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Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Sursa: Digi24

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