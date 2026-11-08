Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole, mobilizate. Ro-Alert pentru în jud. Tulcea

Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după-amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

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