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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Au fost mobilizate aeronave şi elicoptere ale Forţelor armate spaniole. Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea

v Scris de viorela marin
Drone detectate lângă Insula Șerpilor. Au fost mobilizate aeronave şi elicoptere ale Forţelor armate spaniole. Mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Aosom
Două ţinte aeriene au fost detectate duminică în zona Insulei Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) au anunţat că sistemul de …

Sursa: Hotnews

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