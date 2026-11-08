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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16

v Scris de victor cozmei
Dronele rusești atacă nave în Marea Neagră, dar doar România le doboară. De ce nu ridică și Bulgaria avioanele F-16
Aosom
Avioanele F-16 second-hand ale României doboară deja drone deasupra Mării Negre. Bulgaria a plătit de peste două ori mai mult pentru 16 F-16 noi, dar nu le poate folosi încă pentru a-și apăra spațiul aerian și cere ajutor la NATO. La Sofia, programul F-16 românesc a devenit termenul de comparație. F-16 românești, cea mai mare …

Sursa: Hotnews

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