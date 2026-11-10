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Politică

Ducesa de Sussex și-a anulat discursul de la Bruxelles în urma arestării tatălui său

p Scris de petru mazilu
Ducesa de Sussex și-a anulat discursul de la Bruxelles în urma arestării tatălui său
Aosom
Meghan Markle, Ducesa de Sussex, și-a anulat discursul de la Bruxelles după ce a aflat că tatăl ei, Markle Sr., a fost arestat în Florida. El a fost acuzat de deținere de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Sursa: Mediafax Ro

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