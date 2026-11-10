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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

După atacul din Polonia, MAI avertizează românii care vor merge la târgurile de Crăciun: Atenția nu trebuie confundată cu teama!

r Scris de redactor, remus vlad
După atacul din Polonia, MAI avertizează românii care vor merge la târgurile de Crăciun: Atenția nu trebuie confundată cu teama!
Aosom
Ministerul Afacerilor Interne lansează campania „Magia sărbătorilor începe cu siguranța”, dedicată protejării cetățenilor care participă la târgurile de Crăciun

Sursa: Stiri Pe Surse

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