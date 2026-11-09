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Politică

După ce Cătălin Cherecheș a făcut o vizită la o școală din Baia Mare, primarul cere demisia directoarei adjuncte

a Scris de alexandra coșlea
După ce Cătălin Cherecheș a făcut o vizită la o școală din Baia Mare, primarul cere demisia directoarei adjuncte
Aosom
Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a cerut public demisia directoarei adjuncte a Școlii „Lucian Blaga”, pe care o acuză că a permis accesul fostului edil Cătălin Cherecheș în incinta unității de învățământ și a angrenat un grup de copii într-un exercițiu de imagine pentru acesta. „Cer demisia Mariei Chira din funcția de director adjunct …

Sursa: Hotnews

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