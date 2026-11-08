 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

După gloanțe, minciuna. Atentatul de la Cracovia și războiul pentru adevăr

m Scris de mihai isac
După gloanțe, minciuna. Atentatul de la Cracovia și războiul pentru adevăr
Aosom
La Cracovia, minciunile despre identitatea ucigașului adâncesc aceeași ruptură. Propaganda cere publicului să judece o naționalitate, fără să aștepte datele oficiale The post După gloanțe, minciuna. Atentatul de la Cracovia și războiul pentru adevăr appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech