La Cracovia, minciunile despre identitatea ucigașului adâncesc aceeași ruptură. Propaganda cere publicului să judece o naționalitate, fără să aștepte datele oficiale The post După gloanțe, minciuna. Atentatul de la Cracovia și războiul pentru adevăr appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗